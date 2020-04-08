Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 7:40

Гонконг. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - По состоянию на 08:00 мск, в мире насчитывалось 1412620 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 81566 человек, поправились более 290 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, за истекшие сутки число больных выросло на 67210 человек, скончавшихся - на 7252.

Газета ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В то же время, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией, в мире больны 1430453 человека, число летальных исходов составляет 82133.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 398185 инфицированных и 12844 смертельных случая, сообщила South China Morning Post.

В Канаде подтверждено 17897 случаев заражения и 380 смертей, в Бразилии - 13716 больных и 667 смертельных случаев.

В Европе по числу заболевших на первом месте остается Испания, где выявлено 140511 инфицированных. В стране насчитывается 13897 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 17217 человек при 135586 больных.

В Германии зафиксировано 101806 случаев заболевания (скончались 1607), во Франции - 98959 (8911), в Великобритании - 55940 (6171), в Турции - 34109 (725), в Швейцарии - 22253 (821), в Бельгии - 22194 (2035), в Нидерландах - 19709 (2108), в Австрии - 12616 (243), в Португалии - 12442 (345).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 62 новых случаев заражения коронавирусом, 59 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (в провинциях Шаньдун - два, Гуандун - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Во вторник в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались два человека: один в - провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один - в Шанхае.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3333 человека, зарегистрировано 81802 случая заболевания, из них 1042 - ввезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 62579 больных и 3872 скончавшихся, в Южной Корее - 10384 инфицированный и 200 летальных исхода.

По данным издания, менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

1гк ав ар

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