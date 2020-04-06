Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 8:01

Гонконг. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - По состоянию на 8:00 мск, в мире насчитывалось 1265555 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 68960, поправились более 260 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, за истекшие сутки число больных выросло на 65075 человек, скончавшихся - на 4189.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией в мире, больны 1 274923 человека, число летальных исходов - 69479.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 337620 инфицированных и 9643 скончавшихся, сообщили South China Morning Post и университет.

В Канаде подтверждено 15512 случаев заражения и 280 умерших, Бразилии - 10475 инфицированных и 448 летальных исходов.

В Европе по числу заболевших остается Испания, где выявлено 130759 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 12480 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 15887 человек при 128948 больных.

В Германии зафиксирован 95391 случай заболевания (скончались 1434), во Франции - 90864 (8078), в Великобритании - 48388 (4941), в Турции - 27069 (574), в Швейцарии - 21100 (685), в Бельгии - 19691 (1447), в Нидерландах - 17953 (1771), в Австрии - 12051 (204), в Португалии - 11278 (295).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, 38 - у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Гуандун) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек. Летальный исход зафиксирован в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончался 3331 человек, зарегистрировано 81708 случаев заболевания, из них 951 - завезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 58226 больных и 3603 скончавшихся, в Южной Корее - 10284 инфицированных и 186 летальных исходов.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

1гк ав

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