Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 6:52

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В США с начала пандемии COVID-19 от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 90 тыс. 113 человек, сообщил портал Worldometer, специализирующийся на статистике по основным мировым событиям.

Общее число инфицированных коронавирусом достигло в Соединенных Штатах 1 млн. 507 тыс. 773 человек, излечились почти 340 тыс.

Всего в мире в воскресенье по состоянию на 07:30 по московскому времени насчитывалось 4 млн 721 тыс. 828 заразившихся при 313 тыс. 260 случаях летального исхода.

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