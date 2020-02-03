Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 6:36

Пекин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Число жертв "уханьского" коронавируса в Китае превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, сообщают китайские СМИ.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к утру понедельника на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 361 человека.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, за время атипичной пневмонии с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года в Китае от этого заболевания умерли 349 человек.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек.

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