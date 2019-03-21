Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 15:48

Дубай. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Крушение парома близ города Мосул в Ираке привело к гибели по меньшей мере 60 человек, сообщает в четверг издающаяся в ОАЭ газета The National.

Ранее сообщалось о 40 погибших. Большинство жертв - женщины и дети, которые не умели плавать.

Один из иракских парламентариев распространил в Twitter видео, на котором запечатлен трагический инцидент. На записи видно, как люди пытаются выбраться из воды, однако им это не удается из-за сильного течения реки. На помощь пассажирам парома были направлены три лодки.

По данным СМИ, судно следовало по реке Тигр. Причиной потопления парома, вероятно, стало то, что судно было переполнено.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!