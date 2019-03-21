Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 20:31

*** В Ираке объявлен траур, премьер страны прибыл в Мосул, где произошла трагедия

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Дубай. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате крушения парома близ иракского города Мосул достигло 93 человек, сообщает в четверг телеканал "Рудау".

Ранее сообщалось, что это крушение привело к гибели по меньшей мере 85 человек. Большинство жертв - женщины и дети, которые не умели плавать.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди прибыл в Мосул, где ранее произошла трагедия.

В Twitter правительства Ирака сообщается, что премьер-министр объявил трехдневный национальный траур "в память о жертвах трагедии в Мосуле".

По данным СМИ, судно следовало по реке Тигр. Причиной потопления парома, вероятно, стала перегруженность.

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