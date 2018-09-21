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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 16:34 21.09.2018 - 16:34

(обновленная версия сообщения от 15:25, меняет число погибших)

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 126 человек погибли в Танзании после того, как на озере Виктория перевернулся паром, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Мы с сожалением сообщаем, что погибли 126 человек", - привело агентство слова министра транспорта Танзании Исаака Камвельве.

В сообщении агентства отмечается, что сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы.

На данный момент не удалось точно установить число находившихся на борту парома пассажиров, однако очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.

Отмечается, что такие паромы обычно перевозят сотни людей и часто бывают перегружены.

За два дня спасательных операций с перевернувшегося судна удалось спасти 37 человек.

По информации местных властей, иностранных граждан среди погибших нет.

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