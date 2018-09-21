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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 14:25 21.09.2018 - 14:25

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 100 человек погибли в Танзании после того, как на озере Виктория перевернулся паром, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

На данный момент не удается точно установить число находившихся на борту парома пассажиров, однако очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.

Отмечается, что такие паромы обычно перевозят сотни людей и часто бывают перегружены.

За два дня спасательных операций с перевернувшегося судна удалось спасти 37 человек.

Местные власти отмечают, что среди погибших иностранных граждан нет.

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