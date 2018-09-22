Число жертв крушения парома в Танзании превысило 150 человек

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Этот контент был опубликован 22 сентября 2018 г. 11:45 22.09.2018 - 11:45

Лондон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 151 человека, сообщают в субботу местные СМИ. "Спасательные операции возобновились утром", - передал местный телеканал Ти-Би-Си. По информации местных властей, иностранных граждан среди погибших нет. Ранее сообщалось о 126 погибших. По последним данным, 40 человек смогли спастись. В настоящее время число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров точно не установлено. Очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек. 1кю вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс