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Этот контент был опубликован 22 сентября 2018 г. 17:16 22.09.2018 - 17:16

Лондон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 207 человек, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на министерство транспорта страны.

Ранее сообщалось о 151 погибшем. По последним данным, 40 человек смогли спастись. В настоящее время число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров точно не установлено.

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