Число жертв крушения парома в Танзании превысило 200 человек
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Лондон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 207 человек, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на министерство транспорта страны.
Ранее сообщалось о 151 погибшем. По последним данным, 40 человек смогли спастись. В настоящее время число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров точно не установлено.
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Интерфакс