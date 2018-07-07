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Этот контент был опубликован 7 июля 2018 г. 10:14 07.07.2018 - 10:14

Токио. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате сильнейших дождей в Японии выросло до 35 человек, сообщает в субботу японский телеканал Эн-эйч-кей.

Еще 47 человек считаются пропавшими без вести.

Проливные дожди вызвали оползни и затопления в префектурах Киото, Окаяма, Хиросима, что осложняет поисково-спасательные операции.

В субботу власти отдали распоряжение более чем 1,6 млн человек эвакуироваться из зоны бедствия, расположенной, в основном, в западной части Японии.

В спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь распорядился предпринять все возможное для спасения людей и назвал ситуацию "крайне серьезной".

Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.

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