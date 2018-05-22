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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 17:20 22.05.2018 - 17:20

Париж. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Еще два человека скончались от лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, общее число жертв заболевания выросло до 27 человек, сообщило во вторник министерство здравоохранения африканской республики.

Власти сообщили, что в стране зафиксировали семь новых случаев заражения вирусом, таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в стране увеличилось до 28.

Министерство здравоохранения ДРК также сообщает о 21 вероятном случае заболевания и двух случаях, в которых медики подозревают заражение вирусом Эбола.

На прошлой неделе Европейская комиссия объявила, что выделит 1,5 млн евро на поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной федерации обществ Красного Креста в борьбе с лихорадкой Эбола в ДР Конго.

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