Число жертв наводнений в Японии превысило 110 человек, пропали без вести более 75
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Токио. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Число погибших в Японии в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными ливнями, достигло 112 человек, сообщает в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.
Наибольшее число погибших - в префектуре Хиросима на западе острова Хонсю - 44 человека. Еще 26 человек погибли в соседней префектуре Окама и 25 - в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.
Кроме этого, 77 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за ненастья.
Метеорологи опасаются, что ливневые дожди, которые обрушились в конце минувшей недели на центральные и юго-западные районы страны, могут продолжиться.
Власти предупреждают об опасности схода оползней, призывают к эвакуации население районов, которым может угрожать опасность.
1аю ар
Интерфакс