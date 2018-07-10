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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 4:39 10.07.2018 - 04:39

Гонконг. 10 июля. ИНТЕРФАКС - По состоянию на утро вторника в результате наводнения в Японии погибли 122 человека, еще более 80 числятся пропавшими без вести, сообщило Управление по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями страны.

Наибольшее число погибших - в префектуре Хиросима на западе острова Хонсю, а также в префектурах Окама и Эхимэ на острове Сикоку.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за ненастья.

Министр финансов Японии Таро Асо сообщил журналистам, что правительство использует резервный фонд бюджета на 2018 год для оказания помощи пострадавшим районам страны, а также готово выделить дополнительные средства, если резервного фонда не хватит.

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