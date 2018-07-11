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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 6:29 11.07.2018 - 06:29

Гонконг. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Количество погибших в результате небывалого наводнения в Японии продолжает расти, по сообщению властей, официально подтверждено, что число жертв достигло 176 человек.

Власти информируют о девяти пропавших без вести, по данным японских СМИ, их насчитывается более 50 человек.

В пострадавшие от наводнения районы стран вылетел премьер-министр Синдзо Абэ, сообщил журналистам генсек кабинета министров Есихидэ Суга. Премьер, как планируется, посетит лагерь эвакуированных и районов стихийного бедствия в городе Курасики (префектура Окаяма).

Ранее сообщалось, что в связи со сложившейся ситуацией С.Абэ отменил ранее намеченные зарубежные поездки.

Наводнение вызвано мощными ливневыми дождями, обрушившимися на центральные и юго-западные районы страны на минувшей неделе. Они привели к разливу рек, сходу оползней.

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