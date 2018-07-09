Число жертв наводнения в Японии продолжает расти и уже достигло 100 человек - СМИ
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Пекин. 9 июля. ИНТЕРФАКС - До 100 человек выросло число погибших в результате наводнения на юго-западе Японии, еще около 60 числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ.
Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды.
По метеопрогнозам, ливневые дожди, которые обрушились на центральные и юго-западные районы страны в конце минувшей недели, могут продолжиться.
Власти предупреждают об опасности схода селей, призывая население районов, которые могут подвергнуться опасности, к эвакуации.
От наводнения страдают некоторые промышленные предприятия. Так, автомобильная компания "Мазда" сообщила о закрытии своего центрального офиса в Хиросиме.
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Интерфакс