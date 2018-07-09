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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 7:02 09.07.2018 - 07:02

Пекин. 9 июля. ИНТЕРФАКС - До 100 человек выросло число погибших в результате наводнения на юго-западе Японии, еще около 60 числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ.

Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды.

По метеопрогнозам, ливневые дожди, которые обрушились на центральные и юго-западные районы страны в конце минувшей недели, могут продолжиться.

Власти предупреждают об опасности схода селей, призывая население районов, которые могут подвергнуться опасности, к эвакуации.

От наводнения страдают некоторые промышленные предприятия. Так, автомобильная компания "Мазда" сообщила о закрытии своего центрального офиса в Хиросиме.

1гк гс

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