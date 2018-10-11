Число жертв наводнения на Мальорке достигло 12 человек
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Мадрид. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших от наводнения, вызванного проливными дождями, на испанском острове Мальорка выросло до 12 человек, сообщает в четверг испанская газета "Расон".
Накануне сообщалось о девяти погибших.
Издание отмечает, что спасатели продолжают поиски пропавшего без вести 5-летнего мальчика.
В устранении последствий наводнения принимают участие около 100 спасателей. Военные оказывают им помощь.
В ряде городов закрыты школы. Также наводнение нарушило электроснабжение и заставило перекрыть несколько дорог.
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку семьям и друзьям погибших, и накануне посетил зону бедствия.
Синоптики не исключают возможности новых дождей.
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Интерфакс