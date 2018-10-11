Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Мадрид. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших от наводнения, вызванного проливными дождями, на испанском острове Мальорка выросло до 12 человек, сообщает в четверг испанская газета "Расон".

Накануне сообщалось о девяти погибших.

Издание отмечает, что спасатели продолжают поиски пропавшего без вести 5-летнего мальчика.

В устранении последствий наводнения принимают участие около 100 спасателей. Военные оказывают им помощь.

В ряде городов закрыты школы. Также наводнение нарушило электроснабжение и заставило перекрыть несколько дорог.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку семьям и друзьям погибших, и накануне посетил зону бедствия.

Синоптики не исключают возможности новых дождей.

1бф аю

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс