Число жертв наводнения на Мальорке достигло 12 человек

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 16:01 11.10.2018 - 16:01

Мадрид. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших от наводнения, вызванного проливными дождями, на испанском острове Мальорка выросло до 12 человек, сообщает в четверг испанская газета "Расон". Накануне сообщалось о девяти погибших. Издание отмечает, что спасатели продолжают поиски пропавшего без вести 5-летнего мальчика. В устранении последствий наводнения принимают участие около 100 спасателей. Военные оказывают им помощь. В ряде городов закрыты школы. Также наводнение нарушило электроснабжение и заставило перекрыть несколько дорог. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку семьям и друзьям погибших, и накануне посетил зону бедствия. Синоптики не исключают возможности новых дождей. 1бф аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс