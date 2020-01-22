Пекин. 22 января. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек, сообщило в среду китайское телевидение.
Случаи гибели от нового вируса зафиксированы в провинции Хубэй.
Ранее сообщалось о гибели девяти человека в результате заражения вирусом.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1аю
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Teaser Instagram
Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!
subscription form
Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта