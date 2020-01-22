Пекин. 22 января. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек, сообщило в среду китайское телевидение.

Случаи гибели от нового вируса зафиксированы в провинции Хубэй.

Ранее сообщалось о гибели девяти человека в результате заражения вирусом.

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