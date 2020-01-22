Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 16:02

Пекин. 22 января. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек, сообщило в среду китайское телевидение.

Случаи гибели от нового вируса зафиксированы в провинции Хубэй.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек - все в провинции Хубэй - в результате заражения вирусом.

Также всего было зафиксировано заражение 444 человек - на четыре случая больше, чем сообщалось ранее.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Двое больных обнаружены в Гонконге, двое в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

1аю

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