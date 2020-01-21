Пекин. 21 января. ИНТЕРФАКС - Новый тип коронавируса унес жизни еще двух человек в Китае, таким образом, общее число жертв достигло шести, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в китайском руководстве.
Ранее сообщалось о гибели четырех пациентов.
Кроме того, сообщалось, что подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, учитывая новые данные, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже достигло 291 человека. Также под медицинским наблюдением находятся более еще 900 человек.
Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.
В то же время, случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.
В связи с этим медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из Уханя, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде.
Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.
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