Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 11:02

Пекин. 21 января. ИНТЕРФАКС - Новый тип коронавируса унес жизни еще двух человек в Китае, таким образом, общее число жертв достигло шести, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в китайском руководстве.

Ранее сообщалось о гибели четырех пациентов.

Кроме того, сообщалось, что подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, учитывая новые данные, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже достигло 291 человека. Также под медицинским наблюдением находятся более еще 900 человек.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

В то же время, случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

В связи с этим медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из Уханя, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде.

Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

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