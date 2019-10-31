Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 9:51

Гонконг. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб увеличилось до 71 человека, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя экстренных служб.

Еще 43 человека получили травмы, состояние 11 из них оценивается как критическое.

Ранее поступали данные о 62 погибших и 30 пострадавших.

Пожар произошел в пассажирском поезде ранее в четверг. Огонь уничтожил три вагона железнодорожного состава. Большинство пассажиров погибли, когда на ходу в панике выпрыгивали из горящих вагонов.

Причиной пожара, по словам министра железнодорожного сообщения страны Рашида Ахмеда, стал взрыв газового баллона.

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