Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 2:27

Вашингтон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Спасатели обнаружили тела еще четырех погибших в результате пожара и затопления судна Conception у берегов острова Санта-Крус в Южной Калифорнии, сообщает CNN.

Тела еще четырех человек были обнаружены в непосредственной близости от затонувшего судна. Таким образом, число жертв трагедии выросло до восьми человек, еще 26 человек числятся пропавшими без вести.

На борту находились 39 человек - 33 пассажира и шесть членов экипажа, сообщила капитан береговой охраны Моника Рочестер на пресс-конференции.

По ее словам, пятерым членам экипажа удалось спастись, так как в момент пожара они находились на верхней палубе и смогли спрыгнуть в море.

Сотрудники Береговой охраны продолжают работу по поиску и спасению пассажиров.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне.

Береговая охрана США сообщила, что в 04:48 по местному времени (14:48 мск) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

1вз аг

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