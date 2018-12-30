Число жертв столкновений в ходе выборов в Бангладеш достигло почти 20 человек - СМИ (версия 2)

Этот контент был опубликован 30 декабря 2018 г. 16:01

*** Предварительные данные указывают на победу партии действующей премьер-министра

(меняется число погибших, добавлены подробности)

Дели. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Минимум 19 человек стали жертвами столкновений сторонников двух противоборствующих политических партий в Бангладеш в день выборов, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

"Нам поступила информация о 17 погибших сегодня в результате проявления насилия в связи с выборами. Среди жертв также есть сотрудники правоохранительных органов", - рассказал агентству источник в полиции.

Еще два человека, поясняет агентство, погибли в ночь с субботы на воскресенье.

После закрытия избирательных участков стала поступать предварительная информация о результатах голосования. Местные СМИ сообщают, что пока на выборах с большим отрывом лидирует партия "Авами лиг" премьер-министра Шейх Хасины. Оппозиция с результатами не согласна и требует новых выборов.

Для обеспечения безопасности на выборах власти Бангладеш задействовали порядка 600 тыс. сотрудников органов правопорядка. Такие меры связаны с тем, что ожесточенные столкновения между сторонниками правящей и оппозиционной партий случались и во время предвыборной кампании.

Также в целях безопасности власти Бангладеш решили в день выборов отключить мобильные сети.

За большинство в парламенте Бангладеш в воскресенье боролись партия премьер-министра страны Шейх Хасины "Авами лиг", которую считают фаворитом на голосовании, а также оппозиционная партия "Националистическая партия Бангладеш" политика Халеды Зиа, находящейся в тюремном заключении.

"Авами лиг" уже обвинила в сложившейся обстановке оппозицию, заявив, что она "организованно создает хаос по всей стране".

Избирательные участки в Бангладеш закрылись в воскресенье в 16:00 по местному времени (13:00 мск). В выборах могли принять участие 104 млн граждан страны, они отдавали голоса за кандидатов в однопалатную Национальную ассамблею Бангладеш.

1мм ав

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