Число жертв столкновений между враждующими группировками в Ливии за последний месяц выросло до 96 человек
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Дубай. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Число жертв столкновений между соперничающими группировками в Ливии с конца августа выросло до 96 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные ливийского министерства здравоохранения.
Среди погибших есть в том числе и гражданские лица.
Согласно данным министерства, с 26 августа, когда возобновились столкновения, число раненых составило 444 человека.
В сообщении отмечается, что накануне в результате боев в Триполи погибли 11 человек, в том числе восемь мирных жителей. С ранениями были госпитализированы 33 человека.
В Ливии регулярно обостряется ситуация из-за столкновений представителей двух группировок, борющихся за власть с момента свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.
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Интерфакс