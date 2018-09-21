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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 10:55 21.09.2018 - 10:55

Дубай. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Число жертв столкновений между соперничающими группировками в Ливии с конца августа выросло до 96 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные ливийского министерства здравоохранения.

Среди погибших есть в том числе и гражданские лица.

Согласно данным министерства, с 26 августа, когда возобновились столкновения, число раненых составило 444 человека.

В сообщении отмечается, что накануне в результате боев в Триполи погибли 11 человек, в том числе восемь мирных жителей. С ранениями были госпитализированы 33 человека.

В Ливии регулярно обостряется ситуация из-за столкновений представителей двух группировок, борющихся за власть с момента свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

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