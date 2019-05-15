Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 6:44

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Тела еще двух человек, пропавших при столкновении гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), обнаружили спасатели, сообщает Associated Press.

Лейтенант береговой охраны Брайан Дайкенс рассказал агентству, что таким образом общее число погибших в результате крушения достигло шести человек.

Десять человек, все граждане США, получили ранения, трое из них уже выписаны из больницы.

Ранее сообщалось, что в понедельник два самолета потерпели крушение недалеко от города Кетчикан (штат Аляска).

В результате десять человек, находившихся на борту одномоторного самолета de Havilland Otter DHC-3, получили ранения и были доставлены в больницу города Кетчикан. Один из них в критическом состоянии. Еще один пассажир самолета числился пропавшим без вести.

На борту другого самолета DHC-2 Beaver находилось пять человек.

Компания Princess Cruises подтвердила, что все пострадавшие были пассажирами их круизного лайнера. По данным компании, среди погибших граждане Канады и Австралии.

Причины происшествия выясняет Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

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