Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 17:49

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - В нидерландской больнице в четверг скончался 74-летний мужчина, который получил ранения при стрельбе в Утрехте на прошлой неделе, сообщают европейские СМИ.

"Один из пострадавших, получивших серьезные ранения после стрельбы в трамвае, скончался от полученных травм", - говорится в сообщении голландской прокуратуры.

Таким образом, число погибших при стрельбе, произошедшей ранее в марте в этом городе, увеличилось до четырех человек.

18 марта мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. Личность нападавшего была установлена благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался 37-летний Гёкмен Таныш. Он был задержан.

Турецкая газета "Хюрриет" сообщала, что Г.Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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