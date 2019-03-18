Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 15:22

Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Мэр Утрехта Йан ван Занен заявил, что по меньшей мере трое человек погибли в результате стрельбы в трамвае в нидерландском городе Утрехт, информирует в понедельник интернет-портал британской газеты The Guardian.

Ранее сообщалось об одном погибшем, а также девяти пострадавших.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что полиция и прокуратура расследуют произошедшую трагедию.

"Сегодня наша страна подверглась атаке в Утрехте. Полицейские и прокуратура занимаются расследованием произошедшего", - сказал М.Рютте на пресс-конференции.

По данным издания, стражи порядка продолжают искать подозреваемого в стрельбе 37-летнего уроженца Турции Гёкмана Таниса.

Его личность была установлена, благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев, которые могли бы предоставить дополнительную информацию о подозреваемом.

Ранее в понедельник стало известно о том, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте.

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