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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 11:40 19.06.2018 - 11:40

*** Полиция связала инцидент с деятельностью преступных группировок

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Три человека скончались и еще трое получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Мальме, сообщил во вторник глава местной полиции Стефан Синтеус.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Выступая на пресс-конференции, которую транслировал канал SVT, С.Синтеус сообщил, что третий человек скончался в больнице от ранений, полученных в ходе стрельбы. По его словам, еще один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Глава полиции Мальме отметил, что жертвы и пострадавшие были молодыми людьми. По его словам, они "имели отношение к местной преступной группировке и были известны полиции".

Накануне сообщалось, что вооруженный неизвестный в центральной части города Мальме открыл стрельбу по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на матче чемпионата мира по футболу.

Открывший стрельбу человек не найден, полиция продолжает его поиски.

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