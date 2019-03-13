Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 16:57

Мадрид. 13 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, десять человек погибли при стрельбе в одной из школ штата Сан-Паулу в Бразилии, еще 17 получили ранения в ходе происшествия, сообщает в среду агентство "Аженсия Бразил".

Среди погибших числятся пятеро учащихся школы, преподаватель, прохожий, а также от полученных ранений один человек скончался в больнице. Два человека, которые устроили в школе стрельбу, совершили самоубийство после нападения.

По предварительным данным, два вооруженных человека ворвались в здание школы и начали стрельбу примерно в 9:30 по местному времени. В это время в школе была перемена, и в коридорах были дети.

Согласно информации полиции при себе у них был револьвер и, судя по показаниям очевидцев, лук со стрелами. Перед тем, как прийти в школу, они зашли на автомойку, расположенную поблизости.

По данным полиции, в здании школы также обнаружено самодельное взрывное устройство, территория вокруг нее оцеплена.

На месте происшествия работают экстренные службы. Школа расположена в муниципалитете Сузану в непосредственной близости от города Сан-Паулу.

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