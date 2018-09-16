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Этот контент был опубликован 16 сентября 2018 г. 15:14 16.09.2018 - 15:14

Гонконг. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Тайфун "Мангхут", обрушившийся на этой неделе на Филиппины, по последним данным, привел к гибели 64 человек, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную полицию.

33 человека пострадали, а еще 45 числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб тайфун нанес провинции Бенгет на острове Лусон: на нее пришлись 38 погибших, в основном из-за схода оползней, и 37 пропавших без вести.

Тем временем, в воскресенье "Мангхут" достиг южного побережья КНР.

Местные СМИ сообщают, что из-за удара стихии свыше 2,45 млн человек пришлось покинуть свои дома в провинции Гуандун.

Власти отозвали обратно в порты примерно 50 тыс. рыболовецких судов.

Ранее власти отменили почти все авиарейсы в Гонконг и из него. Кроме того, было прекращено движение по высокоскоростным железнодорожным магистралям, и отменены занятия в школах.

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