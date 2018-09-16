Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах превысило 60 человек
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Гонконг. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Тайфун "Мангхут", обрушившийся на этой неделе на Филиппины, по последним данным, привел к гибели 64 человек, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную полицию.
33 человека пострадали, а еще 45 числятся пропавшими без вести.
Наибольший ущерб тайфун нанес провинции Бенгет на острове Лусон: на нее пришлись 38 погибших, в основном из-за схода оползней, и 37 пропавших без вести.
Тем временем, в воскресенье "Мангхут" достиг южного побережья КНР.
Местные СМИ сообщают, что из-за удара стихии свыше 2,45 млн человек пришлось покинуть свои дома в провинции Гуандун.
Власти отозвали обратно в порты примерно 50 тыс. рыболовецких судов.
Ранее власти отменили почти все авиарейсы в Гонконг и из него. Кроме того, было прекращено движение по высокоскоростным железнодорожным магистралям, и отменены занятия в школах.
1аю вв
Интерфакс