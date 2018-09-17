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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 9:26 17.09.2018 - 09:26

Гонконг. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, четыре человека погибли в Китае в результате тайфуна "Мангхут", который, пройдя по Филиппинам, достиг южного побережья КНР, передают в понедельник китайские СМИ со ссылкой на представителей местных властей.

По информации прессы, три человека погибли после того, как на них упали деревья в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун. Четвертой жертвой тайфуна стал мужчина, который скончался в результате падения на него строительных материалов в городе Дунгуань.

Ранее сообщалось о двух погибших на юге Китая.

По данным метеорологов, в ночь на понедельник тайфун обрушился на провинцию Гуандун, его порывы ветра достигали 162 км/ч. В связи с угрозой "Мангхута" китайские власти распространили предписание об эвакуации в этой части страны свыше 3 млн человек.

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