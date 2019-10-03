Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 11:35

Гонконг. 3 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, семь человек погибли и несколько числятся пропавшими после обрушившегося на южные и восточные районы Южной Кореи тайфуна "Митаг", сообщает в четверг агентство "Ренхап".

По данным МВД, тела нескольких человек были обнаружены под завалами рухнувших зданий, а еще несколько человек утонули.

Ранее сообщалось о четырех погибших. При этом власти не исключают, что число жертв может возрасти из-за схода оползня в Пусане: власти полагают, что там могли погибнуть три человека.

Более 1,5 тыс. человек на острове Чеджу и в других юго-восточных регионах страны из соображений безопасности эвакуировали в убежища.

Экскурсионный поезд сошел с рельсов из-за оползня в уезде Понхва (Кенсан-Пукто). Около 100 морских маршрутов отменены.

В ряде регионов наблюдается рекордно высокий уровень осадков. Так, В Улджине (провинции Кёнсан-Пукто) количество осадков достигло 104,5 мм в час, что является самым высоким показателем с 1971 года.

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