Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 6:47

Токио. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 74 человек, сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 73 жертвах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство выделит около $6,5 млн на помощь пострадавшим от тайфуна "Хагибис".

Он уточнил, что средства на восстановление будут выделены из резервного фонда национального бюджета 2019 года.

По его словам, эти средства будут использованы для экстренных перевозок гуманитарных грузов и дальнейшего повышения уровня поддержки для пострадавших от стихийного бедствия.

Абэ отметил, что 110 тыс. полицейских, пожарных, сотрудников береговой охраны и сил самообороны были задействованы в круглосуточных поисково-спасательных операциях.

По данным телекомпании, более 13тыс. домов были затоплены и более 1 тыс.100 были частично разрушены. Префектура Фукусима на северо-востоке Японии стала одним из наиболее пострадавших регионов.

Тайфун принес мощные ветры и сильный дождь, которые повредили 73 дамбы на реках по всей стране. Чиновники говорят, что во многих районах выпало до 40% годовой нормы осадков за два дня.

Сильный дождь вызвал более 100 оползней по всей стране. Около 12 тыс. домов по-прежнему остаются без электричества или воды.

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