Число жертв теракта в Кандагаре возросло до 16 человек
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Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 16 человек стали жертвами теракта в Кандагаре, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана, сообщают во вторник западные СМИ.
Ранее сообщалось о шести погибших.
Кроме того, минимум 38 человек получили ранения.
По сообщениям местных СМИ, около 12:30 по местному времени (11:00 мск) на территории четвертого полицейского участка города Кандагар при проверке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.
эф др
Интерфакс