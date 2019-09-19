Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 7:53

Вашингтон/Кабул. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Жертвами теракта в городе Калот, административном центре южной афганской провинции Забуль, в четверг утром стали 20 человек, ранения получили 90 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на главу совета провинции Аттаяна Хакбаяна.

Агентство сообщает, что возле городской больницы был подорван заминированный автомобиль. По данным местных СМИ, целью террористов было местное управление службы безопасности. Взрывом были разрушены все близлежащие здания.

Тем временем пресс-секретарь губернатора провинции Гюлислам Сияль заявил журналистам, что погибло 12 человек, 85 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о семи погибших и 85 раненых.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.

Среди претендентов в президенты Афганистана - 16 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

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