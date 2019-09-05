Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 2:56

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 20 человек на Багамах погибли из-за урагана "Дориан", сообщает Washington Post со ссылкой на министра здравоохранения Багамских островов Дюэйна Сэндса.

По его словам, 17 человек погибли на острове Абако и еще трое на острове Большая Багама.

Отмечается, что, вероятно, число жертв продолжит расти.

"Дориан" - самый сильный ураган, когда-либо обрушивавшийся на Багамы. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тыс. жителей на островах Абако и Большая Багама.

Первоначально национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив таким образом степень возможных разрушений от него как катастрофическую. С тех пор "Дориан" ослаб до второй категории.

Сейчас ураган продвигается вверх по восточному побережью США, угрожая Джорджии и Каролине.

Правительство США, британский военно-морской флот и международные организации, включая Красный Крест, оказывают помощь в очистке и оказании чрезвычайной помощи на Багамских островах.

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