Этот контент был опубликован 7 июня 2020 г. 11:45

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 11:30 по московскому времени воскресенья достигло 400 тыс. 013 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Обще число инфицированных с начала пандемии приближается к 7 млн, и составляет на данный момент 6 млн 910 тыс. 14 человек.

Накануне портал Wordometer, который специализируется на статистике и новостях по важнейшим мировым событиям, сообщал, что смертность от коронавируса превысила 400 тыс. еще в субботу, к настоящему моменту число летальных исходов достигло 402 тыс. 495, инфицированных превысило 6 млн 997 тыс.

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