Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 2:38

Мадрид. 20 мая. ИНТЕРФАКС - В Бразилии за истекшие стуки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 тыс. 179 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Этот показатель является рекордным, до этого самое большое число связанных с коронавирусом смертных случаев было зафиксировано 12 мая - 881.

По состоянию на вечер вторника в Бразилии выявлено 271 тыс. 628 инфицированных, общее число летальных исходов составило 17 тыс. 971.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а пришедший ему на смену Нельсон Тейш сам подал в отставку.

Сейчас обязанности министра исполняет генерал Эдуардо Пазуэлло, занимавший поста замминистра.

1гк аг

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