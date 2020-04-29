Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, у 64 моряков из состава команды американского ракетного эсминца USS Kidd, на котором произошла вспышка COVID-19, уже выявлено заболевание коронавирусом, сообщили ВМС США.

28 апреля эсминец срочно зашел на военно-морскую базу в Сан-Диего (штат Калифорния). Еще в конце минувшей неделе на его борту было зафиксировано всего 18 заболевших COVID-19 из 350 членов команды. В понедельник было выявлено уже 47 инфицированных. Первый случай заболевания COVID-19 на корабле был зафиксирован 22 апреля - более чем через месяц после захода корабля на базу на Гавайских островах.

"В рамках решительной реакции ВМС на COVID-19 на борту USS Kidd (DDG 100) корабль (во вторник - ИФ) прибыл на военно-морскую базу в Сан-Диего. На сегодняшний день 63% членов экипажа USS Kidd (DDG 100), включая всех, у кого были симптомы, и тех, с кем они близко контактировали, были проверены на наличие COVID-19. В общей сложности тесты 64 моряков дали положительный результат", - говорится в сообщении ВМС.

Эсминец был задействован в операции по борьбе с поставкой наркотиков из Центральной Америки. В связи со вспышкой коронавируса на помощь эсминцу, который находился у берегов Мексики, был срочно направлен универсальный десантный корабль USS Makin Island с медицинской бригадой. Еще когда эсминец находился в пути, с его борта по воздуху в США были эвакуированы двое моряков. Еще 15 моряков было переведено на корабль USS Makin Island (LHD 8) для наблюдения из-за устойчивых симптомов.

В связи со вспышкой COVID-19 на борту USS Kidd командование ВМС США решило направить его на ближайшую военно-морскую базу Тихоокеанского флота - в Сан-Диего. Корабль шел на базу с максимальной скоростью более 30 узлов.

По сообщению ВМС США, заболевшие моряки уже переведены на берег и изолированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Большая часть моряков эсминца, которые дали отрицательный результат на коронавирус, также сошла на берег и переведена на карантин. Небольшая группа таких моряков останется на борту для обслуживания корабля, а также примет участии в его дезинфекции.

Эсминец USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки COVID-19 в то время, когда он находился в море.

Вспышка заболевания была ранее зафиксирована на атомном авианосце USS Theodore Roosevelt. Из-за ухудшения ситуации в конце марта авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. На его борту количество инфицированных вирусом уже приблизилось к тысяче. Большая часть команды из 4,8 тыс. моряков сошла на берег и находится на карантине.

Случаи коронавируса зафиксированы на 26 кораблях ВМС США, которые в данный момент находятся на базах. Еще на 13 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели. В настоящее время в море находится 90 американских военных кораблей. Ни на одном из них COVID-19 не выявлено, сообщают ВМС США.

1нв вв

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