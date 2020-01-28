Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 1:17

Пекин. 28 января. ИНТЕРФАКС - В Китае число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло в понедельник по состоянию на 23:00 по местному времени (18:00 мск) 2 тыс. 857 человек, сообщил основанный органом ЦК КПК газетой "Жэньминь жибао" сайт "Жэньминьван".

Всего к этому времени зафиксирован 81 случай летального исхода заболевания, 76 из них приходится на провинцию Хубэй. Административный центр провинции город Ухань стал эпицентром распространения болезни.

По одному смертельному случаю объявили Пекин, Шанхай, провинции Хэнань, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй.

В ближайшее время ожидаются официальные данные госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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