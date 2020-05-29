Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 20:22

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США достигло 9 тыс. 449 человек, следует из данных Пентагона.

Еще 7 мая инфицированных насчитывалось 7,7 тыс. человек.

По данным на 29 мая, случаи заболевания выявлены у 6 тыс. 278 военнослужащих, 1 тыс. 83 членов их семей, 1 тыс. 475 гражданских служащих и 613 сотрудника компаний-подрядчиков Пентагона. Скончались 36 человек, в том числе три военнослужащих, пять членов семей, 19 гражданских служащих и девять подрядчиков.

При этом выздоровели свыше 5,3 тыс. человек, из которых более 3,5 тыс. являются военнослужащими.

Из всех заболевших коронавирусом 428 потребовалась госпитализация. Среди них 174 военнослужащих, 141 гражданских служащих, 50 членов семей и 63 подрядчиков.

В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных - 2 тыс. 396 военнослужащих. Не менее 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано среди членов состоящей из 4,8 тыс. моряков команды атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океан. В конце мае после санобработки помещений корабля и карантина экипажа он с неполной командой из здоровых моряков вышел в море.

В Армии США зафиксировано 1 тыс. 383 случаев заболевания COVID-19, в ВВС - 504, в Корпусе морской пехоты - 552, в Национальной гвардии - 1 тыс.311. Выявлено также еще 132 зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.

Кроме того, по состоянию на 29 мая, зафиксирован 13 тыс. 657 случаев заболевания среди ветеранов Вооруженных сил и сотрудников министерства по делам ветеранов. 1,2 тыс. ветеранов скончались.

1нв ав

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