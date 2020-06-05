Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 1:16

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США достигло 10 тыс. 462 человек, увеличившись на 10.7% за неделю, сообщил Пентагон.

В это число помимо военнослужащих, входят члены их семей, гражданские служащие и сотрудники компаний-подрядчиков Пентагона.

Непосредственно военнослужащих, у кого был диагностирован Covid-19, насчитывается 7 тыс. 29 человек.

При этом за неделю в Армии США количество заболевших выросло на 31%. По состоянию на 5 июня, заболевание было выявлено у 1 тыс. 815 военнослужащих Армии по сравнению с 1 тыс. 383 еще 29 мая. В ВВС зафиксировано 571 случай заболевания, в ВМС - 2 тыс. 546, в Корпусе морской пехоты - 589, в Национальной гвардии - 1 тыс. 373.

Несмотря рост числа госпитализированных с коронавирусом, количество умерших за неделю не изменилось. От Covid-19 с начала пандемии скончались 36 человек, в том числе три военнослужащих, пять членов семей, 19 гражданских служащих и девять подрядчиков.

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