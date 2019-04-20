Этот контент был опубликован 20 апреля 2019 г. 14:02

Париж. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Французские правоохранительные органы задержали в Париже 126 человек на акциях, которые проводят активисты движения "желтых жилетов", сообщает в субботу телеканал BFM TV.

Ранее сообщалось о 70 задержанных. Большинство задержанных, по данным телеканала, переносили с собой запрещенные предметы.

Участники протестов, собравшиеся перед спортивно-концертных комплексом в квартале Берси, начали движение в сторону площади Республики, отмечает телеканал.

Из-за протестов "желтых жилетов" в Париже было закрыто несколько станций метро.

Порядок в субботу в городах Франции обеспечивают более 60 тыс. полицейских и жандармов.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в пятницу заявил, что он ожидает беспорядков во время субботних акций протеста "желтых жилетов".

"Зачинщики беспорядков снова будут завтра: в Тулузе, Монпелье, Бордо и в Париже", - заявил К.Кастанер.

Французы в желтых жилетах выходят на улицы разных городов страны уже в 23-й раз, с середины ноября прошлого года они не пропустили ни одной субботы.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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