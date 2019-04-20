Париж. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Французские правоохранительные органы задержали в Париже 126 человек на акциях, которые проводят активисты движения "желтых жилетов", сообщает в субботу телеканал BFM TV.
Ранее сообщалось о 70 задержанных. Большинство задержанных, по данным телеканала, переносили с собой запрещенные предметы.
Участники протестов, собравшиеся перед спортивно-концертных комплексом в квартале Берси, начали движение в сторону площади Республики, отмечает телеканал.
Из-за протестов "желтых жилетов" в Париже было закрыто несколько станций метро.
Порядок в субботу в городах Франции обеспечивают более 60 тыс. полицейских и жандармов.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в пятницу заявил, что он ожидает беспорядков во время субботних акций протеста "желтых жилетов".
"Зачинщики беспорядков снова будут завтра: в Тулузе, Монпелье, Бордо и в Париже", - заявил К.Кастанер.
Французы в желтых жилетах выходят на улицы разных городов страны уже в 23-й раз, с середины ноября прошлого года они не пропустили ни одной субботы.
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.
"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
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