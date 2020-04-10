Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 8:43

Кабул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Афганистане достигло 521, за минувшие сутки медики выявили смертельно опасную инфекцию у 37 человек, сообщает в пятницу Минздрав республики.

По данным ведомства, в Кабуле, где действует строгий карантин по коронавирусу, COVID-19 подтвержден еще у 16 человек. В Герате, где в феврале был выявлен первый заразившийся в стране, восемь новых случаев.

В провинциях Кандагар, Логар, Дайкунди, Тахар зарегистрировано по два новых заражения COVID-19. По одному инфицированному за минувшие сутки выявлено в провинциях Бамиян, Гор, Бадгис, Нимроз и Парван.

Впервые в Афганистане заражение коронавирусом было подтверждено 24 февраля у 35-летнего жителя Герата, вернувшегося из Ирана. По данным афганских властей, большинство инфицированных коронавирусом в стране либо ездили в последнее время в Иран, либо были в контакте с зараженными в Иране гражданами.

вш

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