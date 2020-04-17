Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 10:02

Кабул. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Афганистане достигло 906, за минувшие стуки в стране выявлены еще 66 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает в пятницу афганский Минздрав.

Больше всего заражений выявлено в Кабуле - 26 новых случаев, еще 15 заражений подтверждено в Кандагаре, шесть - в Балхе, по пять новых случаев в Кундузе и Герате, четыре - в Гильменде, три новых случая - в Лагмане и по одному - в Нангархаре и Кунаре, говорится в сообщении министерства.

Впервые в Афганистане заражение коронавирусом было подтверждено 24 февраля у 35-летнего жителя Герата, вернувшегося из Ирана. По данным афганских властей, большинство инфицированных коронавирусом в стране либо ездили в последнее время в Иран, либо были в контакте с этими зараженными.

С тех пор в Афганистане скончались 30 человек, заразившихся COVID-19, в том числе три врача и один сотрудник полиции, еще 54 человека вылечились от инфекции.

вш

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