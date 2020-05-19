Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 13:43

Кабул. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Медики в Афганистане за сутки выявили коронавирус у 581 человека, общее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 7 тыс. 653, сообщил во вторник афганский Минздрав.

По данным министерства, скончались еще пять человек с коронавирусом, общее число летальных исходов в результате распространения Covid-19 в Афганистане достигло 178.

Из больниц с выздоровлением после коронавирусной инфекции выписались 45 человек, общее число излечившихся достигло 850 человек.

Первый подтвержденный случай заражения Covid-19 был зарегистрирован в Афганистане 24 февраля в городе Герат, вирус был обнаружен у 35 летнего мужчины, прибывшего из Ирана.

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