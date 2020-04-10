Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 12:29

Берлин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Число заражений коронавирусом в Германии за сутки выросло на 5 тысяч 323 человека и составило 113 тысяч 525 человек, сообщает в пятницу институт Роберта Коха.

Согласно этим данным, 2 тысячи 373 человек, зараженных коронавирусом, скончались.

Во вторник глава института Лотар Вилер заявил, что ученые фиксируют некоторый спад кривой заражения коронавирусом в ФРГ, но говорить о тенденции пока рано.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что данные статистики в ФРГ по числу зараженных дают "очень осторожную надежду на то, что рост несколько смягчается и число инфицированных в настоящее время несколько снижается".

Ограничительные меры в связи с пандемией вируса в Германии пока не отменяют.

1тф ан

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