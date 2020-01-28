Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 11:12

***Один из зараженных не был в Ухане, но возил в Японии туристов из этого города

Токио. 28 января. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил, что в Японии обнаружены еще двое зараженных новым типа коронавируса, и таким образом, общее число инфицированных в этой стране составило шесть человек, сообщает во вторник телеканал Эн-эйч-кей.

При этом, отметил министр, нет информации о том, что один из зараженных, чью болезнь обнаружили недавно, бывал в эпицентре распространения заболевания - китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Пациент - водитель автобуса, который дважды возил туристов из Ухани в японской префектуре Нара, отмечает Эн-эйч-кей.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Ранее стало известно, что японские власти планируют направить самолет в Ухань для эвакуации японцев.

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