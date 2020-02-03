Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - 11 случаев заболевания новым типом коронавируса зафиксировано в США в настоящий момент, сообщают местные СМИ.
Заражение новым типом коронавируса подтвердилось у супружеской пары из округа Сан-Бенито (штат Калифорния).
Отмечается, что муж недавно вернулся из китайского города Ухань. При этом жена в Китае не была.
Государственная служба здравоохранения округа Сан-Бенито предоставила супругам рекомендации по изоляции на дому и внимательно следит за их состоянием здоровья. Ни один из пациентов не находится в больнице.
Таким образом число подтвержденных случаев заболевания в штате Калифорния возросло до шести, а в целом по США -до 11.
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