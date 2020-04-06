Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 13:29

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Число заразившихся коронавирусом на территории США в понедельник достигло 336 тыс., более 9,6 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 123 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - 4,1 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 37,5 тыс. инфицированных, в штатах Мичиган и Калифорния - более 15 тыс.

Из заболевших коронавирусом в США вылечились около 18 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии коронавируса COVID-19.

"Мы не знаем, когда произойдет резкое повышение (числа зараженных - ИФ), но это произойдет очень скоро. Скачок будет большим", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме в пятницу.

"В некоторых районах его (пика - ИФ) не будет, некоторые районы будут приятно удивлены... Другие штаты действительно окажутся в беде", - сказал Трамп.

Президент добавил, что США "проявляют огромную гибкость" в реагировании на распространение COVID-19.

1нв ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!